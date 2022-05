Agendapunten voor de gemeenteraad van donderdag 19 mei

Op de agenda van de gemeenteraad staan acht punten. De meerkost van de uitbreiding van ontmoetingscentrum De Brug komt aan bod, en ook het kwijtschelden van het standgeld voor de foorkramers in 2022. Verder staan de aanleg van gescheiden riolering in de Bergstraat in Kozen en een nieuw arbeidsreglement voor gemeentelijke kleuterschool ’t Goudhaantje op de agenda van de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn telt twee agendapunten, met name de rapportage van het eerste kwartaal en de uitbreiding van lokale opvanginitiatieven met één extra opvangplaats. (len)

