Dochter door rook bevangen bij uitslaande brand in Genk

Bij een uitslaande woningbrand in de Peerboomstraat in Genk raakte woensdag een minderjarige dochter des huizes gewond. Ze werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze bevangen raakte van de rook.

Het zou al de derde keer zijn dat er bij de bewuste woning een brand is uitgebroken. Dit keer is het getroffen huis tijdelijk onbewoonbaar. De brandweer van Genk kreeg het vuur wel relatief snel uit. De precieze oorzaak was woensdagavond niet bekend. De familie moet tijdelijk elders opgevangen worden. (ppn)