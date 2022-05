Uniek solistenconcert op zaterdag 28 mei in kerk van Millen

In de Sint-Stefanuskerk van Millen organiseren de gemeente Riemst, de Orgelvrienden Riemst en de Bach Academie Alden Biesen op zaterdag 28 mei ‘Festive Brass’, een uitzonderlijk concert van drie wereldberoemde trompettisten.

“Muzikanten van dit niveau samenbrengen en laten spelen is beslist uniek en onderstreept onze ambitie om ‘de muzikaalste gemeente van Vlaanderen’ te zijn en te blijven” zegt schepen van cultuur Anja Slangen. “Met solotrompettisten Guido Segers van de Münchener Philharmoniker, Manu Mellaerts van de Muntschouwburg en Simon Van Hoecke van het Orchestre Philharmonique de Luxembourg brengen we drie kleppers samen in Millen. Pittig detail: van 1995 tot 2004 speelde Simon - als leerling van dirigent Maurice Van Mechelen uit Herk de Stad - trompet bij de Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen uit Zichen.”

“Ook Luc Ponnet en Arno Kerkhof van de Bach Academie Alden Biesen zullen er zijn. Zij brengen vooraf en tussendoor een concert op het onlangs gerestaureerde eeuwenoude en enige nog bestaande André Gregoire-orgel, dat sinds 1746 het pronkstuk is van de Sint-Stefanuskerk van Millen” weet Bert Vossen van de Orgelvrienden Riemst.

“Deze kerk met een schitterende akoestiek, leent zich uitstekend voor dergelijke concerten. Wie erbij wil zijn, moet zich haasten, want de plaatsen zijn beperkt” aldus Thomas Beusen, gemeentelijk cultuurbeleidscoördinator.

Praktisch: Concert Festive Brass, Sint-Stefanuskerk Millen, zaterdag 28 mei om 20 uur. Deuren open om 19.30 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn o.m. verkrijgbaar in de Villa Neven, Tongersesteenweg 8, Riemst.

Eddy Vandoren