Topoverleg over ons voetbal: Pro League brainstormt (in chique kasteel) over nieuw competitieformat

Hoe zal het Belgisch voetbal er de volgende jaren uitzien? De raad van bestuur van de Pro League verzamelde in het Kasteel van Neerijse en restaurant Couvert Couvert om te overleggen over een nieuwe competitieformule. CEO Lorin Parys wil toewerken naar een Jupiler Pro League met 12 clubs, maar niet alle (kleine) clubs zien daar heil in. Pas in juni worden er knopen doorgehakt.

Een brainstorm organiseer je het best in een gemoedelijke setting. Daarom kwam de raad van bestuur van de Pro League samen in Barons House, een chique bed & breakfast in het koetshuis van het Kasteel van Neerijse. Rond 16 uur reed Pro League-CEO Lorin Parys de lange oprijlaan op en al snel volgden andere bestuurders, zoals Vincent Mannaert (Club Brugge), Michel Louwagie (AA Gent), Sven Jaecques (Antwerp), maar ook Eddy Cordier (Zulte Waregem) en Harm van Veldhoven (Lommel). Ze keuvelden eerst even op het terras, maar hoewel onze fotograaf op afstand kon worden gehouden, gingen ze toch binnen vergaderen.

Er moesten een paar heikele thema’s op tafel komen. Volgens de huidige statuten zijn er volgend seizoen drie dalers in 1A om opnieuw af te slanken naar 16 clubs. De kleine clubs willen daarvan af, terwijl de topclubs net minder wedstrijden verkiezen om meer rust te hebben. Daarnaast willen veel clubs ook een iets gelijkmatiger verdeling van het tv-geld.

Daarom is dit misschien hét moment om ons voetbal anders te organiseren. Volgens een dure studie die de Pro League bestelde bij het bureau Twenty First Group zou 1A en 1B met elk 12 profclubs perfect op maat van het Belgische voetbal gemaakt zijn. Daar wil CEO Parys dan ook naar streven met een aantal overgangsjaren, met eerst 18, dan 16, dan 14 en finaal 12 clubs in 1A, om niemand te abrupt te laten degraderen. Hij wil zelfs nog verder gaan en drie reeksen creëren van 12 clubs, met daarbij ook beloftenteams van de topclubs. In die formule zouden er play-offs gespeeld worden zonder halvering van de punten.

© Marc Gysens

Het viel op dat dit plan al uitlekte voor de brainstorm. Dat zorgde toch voor scepsis. Werd dit opgedrongen door de topclubs? Wie zal er aandacht schenken aan die tweede en derde reeks als die er komen? De K-clubs – de kleintjes – en de 1B-teams zagen niet allemaal heil in dat plan en pleegden ook onderling overleg vóór de vergadering. Hun alternatief voorstel was een reguliere competitie met 18 ploegen zonder play-offs, met daarbij jaarlijks twee dalers en twee stijgers en eventueel nog barragisten. Dat alles tot het einde van het huidige tv-contract in 2025. In ruil willen de kleine clubs dan instemmen dat de beloftenteams van de topclubs meerdere jaren in 1B mogen aantreden. Voorlopig is dat beperkt tot twee seizoenen.

Stemming eind juni?

Met al die ideeën werd rond de tafel gezeten. Alle partijen toonden zich alvast bereid om te luisteren naar alle voorstellen in de hoop tot een compromis te komen. Na drie uur debatteren werd de vergadering ontbonden en reed iedereen naar Couvert Couvert, het restaurant van Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute in het Leuvense, om nog na te praten. Louwagie en Mannaert reden samen, net als Vandenhaute en Parys. Iedereen hulde zich in stilzwijgen tegenover de media, maar de algemene verwachting is dat er begin juni nog eens wordt overlegd met alle profclubs tijdens de Algemene Vergadering. Uiteindelijk hoopt iedereen dat er dan ten laatste eind juni een stemming volgt over een nieuwe competitieformat voor de volgende jaren. De kans dat er volgend seizoen drie dalers zijn, lijkt alvast verkleind.

Philippe Bormans, CEO van Union. — © Marc Gysens

Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi. — © Marc Gysens