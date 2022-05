Kangoeroes Mechelen plaatst zich voor historische titelfinale

Kangoeroes Mechelen heeft zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de titelfinale. De Maneblussers wonnen na een zinderende vijfde match in de halve finale van Leuven Bears. In de finale wacht kampioen Oostende. De finale, opnieuw een best of five, start zaterdag aan de kust. Voor het eerst sinds 1991 gaat de finale ook tussen Oostende en een club uit Mechelen. Toen was dat Racing Mechelen, nu is dat Kangoeroes Mechelen.

De studieronde was voor Leuven Bears (1-8) en via Kevaughn Allen en Jacob Cebasek ging het naar een 15-20 Leuvense bonus na het eerste kwart. Kangoeroes Mechelen was niet onder de indruk en reageerde vooral via Myles Stephens. De Mechelse Amerikaan scoorde 17 punten in de eerste helft en was na 26-28 de grote bewerker van de 39-38 bonusje halfweg voor de Maneblussers. Solomon Young gaf steun aan Kevaughn Allen bij Leuven Bears en na 43-42 en 55-51 kwam Leuven Bears bij 55-56 opnieuw aan de leiding.

Mattias Palinckx leidde in the paint Kangoeroes Mechlene wel naar een 59-58 bonusje na drie schuifjes. In het slotkwart kwam Leuven Bears moeizaam tot scoren en had na zeven minuten slechts één field-goal. Kangoeroes Mechelen duwde door naar 65-60, maar Joshua Heath milderde naar 66-64. De achttienjarige Jo Van Buggenhout dropte een belangrijke Mechelse bom (69-64). In een dolle slotfase dropte ook Thibault Vanderhaegen een driepunter voor Leuven Bears (71-69).

© BELGA

Mattias Palinckx (19 punten, 9 rebounds) en Shizz Alston drukten verder door naar 77-69. Myles Stephens (23 punten, 12 rebounds) en de 18-jarige Van Buggenhout (9 punten, 3 rebounds) waren de andere Mechelse uitblinkers.

“Beide ploegen verdienden om naar de finale te gaan. Maar, wat ben ik content dat wij het zijn. We maakten het verschil in deze indrukwekkende en intense serie in het laatste kwart. Myles Stephens was inderdaad hot. Maar, ik denk dat iedereen een stevige inbreng heeft in deze voor de club historische prestatie”, zei Mattias Palinckx.

Ook coach Kristof Michiels, de Coach van het Jaar, glunderde na de wedstrijd. “Dit is publiciteit voor het Belgische basketbal en chapeau ook voor Leuven Bears. Mijn jongens gingen vijf wedstrijden tot het gaatje en de finale is voor hen een mooie bekroning. Oostende in de finale? Stel me die vraag morgen opnieuw. Nu gaan we eventjes genieten en dan de clash met Oostende voorbereiden.”

Kangoeroes Mechelen-Leuven Bears 77-69

KWARTS: 15-20, 24-18, 20-20, 18-11

KANGOEROES MECHELEN: (29 op 61 shots, waarvan 5 op 16 driepunters, 14 op 17 vrijworpen en 19 fouten) STEPHENS 17-6, MENNES 1-0, ALSTON 2-6, FOERTS 2-0, BRODEUR 4-4, Loubry 3-0, Van Buggenhout 2-7, Kotrulja 2-0, Palinckx 6-13, Waleson 0-0

LEUVEN BEARS: (26 op 60 shots, waarvan 7 op 27 driepunters, 10 op 11 vrijworpen en 19 fouten) HEATH 7-5, ALLEN 14-12, CEBASEK 5-0, MCGLYNN 0-4, YOUNG 6-4 , Boxus 6-0, Vanderhaegen 0-5, T. Nunes 0-0

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA