Viervoudig Roland Garros-winnares Justine Henin bewondert Spaans gravelwonder: “Wie het fenomeen Alcaraz geen verrassing vindt, die heeft een probleem”

Vijftien jaar geleden won ze haar vierde Roland Garros. “Ah non, daar moet je niet meer over beginnen”, lacht ze. Maar wel over het komende grandslamtoernooi in haar ‘gravelspeeltuin’. Justine Henin (39) over haar voorliefde voor tienersensatie Carlos Alcaraz, die een bedreiging kan zijn voor de Grote Drie, maar ook over de bloedarmoede in het vrouwencircuit.