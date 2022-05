Eerste afvallers in ‘Junior Bake Off’: Genkenaar Stan moet tent verlaten

Genk

Vorige week was de vreugde nog groot toen bleek dat er niemand Junior Bake Off moest verlaten, maar dat zorgde er wel voor dat er woensdag twee afvallers waren. De stress was dus voelbaar in de baktent toen de jonge bakkers scones en koeken monumenten - waaronder zelfs de molen uit Bokrijk - uit hun oven moesten toveren. Uiteindelijk werden Genkenaar Stan (16) en Marie-Julie naar huis gestuurd. “Het was een avontuur met heel veel ervaringen. Niet iedereen kan zeggen dat ie hier heeft gestaan. Dus daar ben ik wel trots op”, snikte de voormalig Belgisch kampioen schoonspringen. (nco)

