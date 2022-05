Neanderthalersite Veldwezelt gratis toegankelijk zondag 22 mei

In het kader van de Archeologiedagen zet de gemeentelijke dienst erfgoed de poorten van de Neanderthalersite in Veldwezelt open op zondag 22 mei van 14 tot 17 uur. Een archeoloog geeft er uitleg over de site en over de vondsten. De toegang is gratis.

“Wie wil er met mij het verhaal achter de vondsten van de Neanderthalersite in Veldwezelt ontdekken?” raagt Katelijne Beerten, diensthoofd erfgoed bij de gemeente Lanaken. “Welke werktuigen maakten de Neanderthalers en waarvoor gebruikten ze die? Wat gebeurt er als de vondsten konden spreken en wat zouden ze ons dan vertellen? Wat zouden we dan te weten komen over de oorspronkelijke bezitters, de Neanderthalers die in Veldwezelt een kamp hadden?”

Wie samen met Katelijne een antwoord wil op al die vragen moet zondag 22 mei - tussen 14 en 17 uur - in Veldwezelt zijn. In de prachtige en uitdagende site, tussen het Albertkanaal en de grens met Nederland - in het vroegere dal van het Heserwater - geeft archeoloog Bart Vanmontfort van de K.U.Leuven tekst en uitleg bij een aantal vondsten die er werden gevonden. Hij vertelt het verhaal van de vondsten en van de kennis die de sitebewoners duizenden jaren geleden hadden.

Praktisch: zondag 22 mei, van 14 tot 17 uur, Neanderthalerweg Veldwezelt - gratis toegang. Parkeren: langs de 2de Caribinierslaan (N2) in de buurt van de Albertkanaalbrug.

Eddy Vandoren