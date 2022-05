Als je chronische ziekte je sportieve krachttoer niet kan stoppen: onze Bicycle Guy beklimt cols met een missie

Climbing for Life neemt al tien jaar Vlaamse wielertoeristen mee naar Frankrijk of Italië en verbindt dat met een missie. Die is simpel maar ambitieus: elke keer bewijzen en promoten dat ook mensen met een chronische ziekte een col aankunnen. Op het menu van de 10de feesteditie dit jaar: de diabetespatiënten in juni, patiënten met een longaandoening in september.