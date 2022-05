Bart Swings, Hanne Desmet en Loena Hendrickx nemen premies voor prestaties op Olympische Winterspelen in ontvangst

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft, net zoals voor de Olympische Zomerspelen, de atleten van Team Belgium die op de Olympische Winterspelen een medaille of plaats in de top 8 behaald hebben hun premies toegekend.

Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij, reikte ze woensdag officieel uit aan de atleten tijdens een viering in de gebouwen van de Nationale Loterij in Brussel. “De Nationale Loterij is al vele jaren partner van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité”, reageerde Haek. “Dit partnership ligt ons na aan het hart omdat het essentieel is om onze atleten te steunen om hen te helpen presteren, maar ook omwille van de inspirerende waarden waarvoor zij staan en die zij uitdragen naar alle Belgen.”

Bart Swings (goud op de massastart in het schaatsen), Hanne Desmet (brons op de 1.000 meter shorttrack) en Loena Hendrickx (achtste in het kunstschaatsen) ontvingen hun premies in aanwezigheid van Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC.

© BELGA

“De steun van de Nationale Loterij en haar spelers is van essentieel belang voor de Belgische Sport. Dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij kunnen succesvolle coaches en atleten beloond worden met olympische premies”, aldus Van Brantegem.

De premie voor een gouden medaille bedraagt 50.000 euro. Een zilveren medaille levert 30.000 euro op, terwijl brons goed is voor 20.000 euro. Voor een vierde plaats krijg je 10.000 euro en van plaats vijf tot acht mag je 5.000 euro bijschrijven op je rekening. In totaal werd een som van 118.750 euro verdeeld. Ook de trainers krijgen een bedrag van maximum 25 procent van de aan de atleet toegewezen premie.

