Onze huishoudexperte geeft les over microplastics en wat je ertegen kan doen

Microplastics zitten zowat overal. In onze kleding en in onze schoonmaakproducten. Toch is het een goed idee om waakzaam te zijn en te proberen de kleine plasticdeeltjes te vermijden.

Microplastics zijn stukjes plastic van minder dan 5 millimeter. Microplastic, en nog kleinere nanoplastics, komen voor in de oceanen en rivieren. En uiteindelijk in ons voedsel.

2. Microplastics worden vaak toegevoegd aan producten die we dagelijks gebruiken. Zoals cosmetica, verzorgingsproducten, schoonmaak- en wasmiddelen. In wasmiddelen worden microplastics bijvoorbeeld gebruikt om verkleuring van de was of een grauwsluier te voorkomen.

3. Producten zonder microplastic herken je aan één van de volgende keurmerken: Europees Ecolabel, Demeter, Cosmos Organic, Nordic Ecolabel en Zero plastics inside.

4. Tegenwoordig is 64% van nieuwe kleding gemaakt van microvezels. Daarmee is dit de belangrijkste bron van microplastics in ons water. De microvezels van synthetische kleding en dekens laten los tijdens het wassen. Alleen al door het wassen van textiel komen er per huishouden tot twee plastic zakken met microplastic vezels per jaar in het water.

5. Je kunt een speciaal wasnet gebruiken om de microvezels tijdens het wassen op te vangen, zoals de Guppyfriend. Deze houdt zo’n 70% van de vezels tegen. Daarnaast werken wasmachinefabrikanten aan filters die de microplastics kunnen opvangen.

Gespot

Fijn filter

Het AEG Microplastic Filter voorkomt voor 90 procent dat microplasticvezels vrijkomen tijdens het wassen en in het afvalwater en dus in de zee belanden. Iedere zes tot acht wasbeurten moet het gereinigd worden. Het filter kan naast de wasmachine gemonteerd worden en past op alle AEG-, Electrolux-, en Zanussi-wasmachines.

79 euro, www.aeg.be

Getest

Theedoek

De ene theedoek is de andere niet. Ik heb theedoeken gehad die zelfs na vijf keer wassen nog geen vocht opnamen, vervelende pluisjes op de vaat achterlieten of vreselijk krompen in de was. Vooral vervelend als de band harder krimpt dan de rest van de theedoek, waardoor de vorm er helemaal uit gaat. Deze vrolijke vissentheedoek van het Nederlandse merk KOOK gedraagt zich keurig. Geen krimp of pluis te bekennen en de vochtopname zit na één keer wassen wel snor. Ook de prijs van 5,99 euro vind ik dik in orde.

5,99 euro, onder ander bij cookinglife.