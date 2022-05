Alexander Dean schuldig bevonden aan vier moorden en foltering

Alexander Dean (29) is woensdagavond door de volksjury van het Brugse hof van assisen over de hele lijn schuldig bevonden. De gewezen bodybuilder uit Varsenare riskeert nu levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18), haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) en de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete. Dean werd ook veroordeeld voor foltering van Verstraete.

Op 25 juli 2017 bracht Alexander Dean in Moere (Gistel) zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) om het leven. Een nacht eerder had hij in Sint-Amandsberg ook al de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39) vermoord. Verstraete werd doodgestoken met een mes, uit wraak omdat hij pikante beelden van Maïlys had gemaakt. Met datzelfde mes bracht hij ook zijn andere drie slachtoffers om het leven.

Enkele dagen later, op 30 juli, bekende Dean alles aan de speurders en werd officieel beschuldigd van vier moorden en de foltering van Verstraete. Zijn verdediging, meester Brecht Horsten, vroeg woensdag nog de vrijspraak voor foltering en stelde ook dat de beschuldigde de grootouders van Maïlys niet met voorbedachten rade om het leven bracht. Procureur-generaal Serge Malefason vroeg aan de volksjury echter om Dean zowel aan de vier moorden (dus met voorbedachten rade) en de foltering schuldig te bevinden. En de jury volgde: na enkele uren beraadslagen werd Dean over de hele lijn schuldig bevonden.

De strafmaat wordt donderdag bepaald. Alexander Dean riskeert levenslang.