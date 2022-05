Volgende toptransfer nabij? “Makelaar Robert Lewandowski kocht tien shirts in fanshop FC Barcelona”

“De makelaar van Robert Lewandowski heeft tien shirts met zijn naam erop gekocht in de officiële fanshop van FC Barcelona”, schreef Barça-watcher Gerard Romero woensdag op Twitter. Het was ook Romero, die meer dan 400.000 volgers heeft op Twitter, die er in januari als de kippen bij was om de transfer van Pierre-Emerick Aubameyang naar Barcelona aan het licht te brengen. Een betrouwbare bron dus.

Wat zou een deal nog in de weg kunnen staan? Misschien het financiële plaatje. Barça beschikt - zacht uitgedrukt - niet over de beste financiële papieren, maar volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo zou Lewandowski bereid zijn om meer dan 100.000 euro per week in te leveren in vergelijking met wat hij bij Bayern München verdient.

Er ligt in Catalonië een contract van drie jaar klaar voor Lewandowski, maar volgens de laatste berichtgeving van transferspecialist Fabrizio Romano is het nog wachten op de onderhandelingen tussen beide clubs. Omdat het contract van Lewandowski nog een jaar loopt, zal Barça nog een (bescheiden) transfersom moeten betalen aan Bayern. Eens de clubs daarover een akkoord bereiken, lijkt niets de transfer nog in de weg te staan.

