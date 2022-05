De wonden van de oorlog: Spaanse persfotograaf brengt leed van gewone Oekraïners in beeld

De Spaanse persfotograaf Emilio Morenatti verloor in 2009 een voet toen een bermbom in Afghanistan ontplofte. In Oekraïne gaat de aandacht van de Pulitzerprijswinnaar dan ook vooral naar de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Morenatti legde de afgelopen weken en maanden in verschillende ziekenhuizen in Oekraïne het leed van gewone burgers vast. Het resultaat is een beklijvende fotoreeks, getiteld The wounds of war.