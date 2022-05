Ruth Beeckmans deelt herinnering aan overleden partner: “Ik zal onze liefde nooit loslaten”

“Ik zal onze liefde nooit loslaten.” Dat heeft actrice Ruth Beeckmans (39) op Instagram geschreven bij een foto waarop ze samen met haar pas overleden partner Gary Lockitch te zien is.

Gary Lockitch, een van oorsprong Zuid-Afrikaanse brandweerman, overleed eind april onverwacht op 54-jarige leeftijd. Hij was al vijftien jaar samen met ‘Safety first’-actrice Ruth Beeckmans. Het koppel had twee kinderen samen: Charlie-Sue (9) en Coby Mae (2). “Het allermooiste heb je mij geschonken”, zo schreef Beeckmans op 6 mei op Instagram bij een foto van hun twee kinderen. “Ik hou van jou door alle pieken en dalen heen, onvoorwaardelijk tot in de oneindigheid.”

En nu heeft de actrice een herinnering aan haar overleden partner gedeeld. Het gaat om een foto uit 2014, genomen toen ze in New York waren naar aanleiding van de uitreiking van de Emmy Awards. Op de foto ‘Safety first’-maker Tim Van Aelst en partner Sofie Peeters en Lockitch en Beeckmans. “Handjes vasthouden op de Brooklyn Bridge”, aldus Beeckmans. “Ik zal onze liefde nooit loslaten.”