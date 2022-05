Voor op het terras, bij de maaltijd of om door te drinken: dit zijn de 25 beste flessen bubbels volgens onze wijnkenner

En of we bubbelkampioenen zijn: meer dan 70 miljoen flessen gingen er het voorbije jaar over de toonbank en daar zijn niet eens de mousserende wijnen bijgeteld die u zelf gaat halen in pakweg Champagne, Elzas of Bourgogne. Berekend per inwoner gaat er slechts één land ons vooraf, het bescheiden Litouwen. Wanneer de zomer zijn opwachting maakt, communie-, tuin- en terrasfeesten weer van start gaan, steken we zelfs een tandje bij. Daarom deze week: de 25 beste mousserende wijnen uit de supermarkt.