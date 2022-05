Kunstacademie Hasselt ontruimd na lek salpeterzuur

Hasselt

Woensdagavond hebben zo’n 120 leerlingen van de Hasseltse Kunstacademie het gebouw moeten verlaten nadat een lek van salpeterzuur werd ontdekt. “Dat werd in de kelder vastgesteld, waar het salpeterzuur al een oude kast had aangevreten”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

“De brandweer Zuid-West Limburg heeft snel en accuraat ingegrepen door het interventieplan af te kondigen en elk risico te vermijden. Ze hebben 120 jongeren en volwassenen die in een deel van het gebouw samen waren, naar buiten begeleid en zoals voorzien verzameld op het grasplein voor het cultureel centrum. Intussen had de brandweer al controles uitgevoerd, waaruit bleek dat het gevaar helemaal onder controle was. Zodra de risico´s ingeperkt waren, is het afgekondigde medisch interventieplan meteen opgeheven. Er is gelukkig niets problematisch gebeurd en iedereen kon uiteindelijk ook weer naar binnen.” (dj)