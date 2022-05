Jongeren maken duik in kanaal van Bree nadat hun bootje kapseist

Aan de Kanaalkom in Bree kapseisde woensdag rond 17 uur een bootje. De inzittenden zaten in de waterskizone van de Zuid-Willemsvaart toen iemand van de opvarenden in het kanaal viel. Toen de anderen probeerden om hem uit het water te hijsen maakte de boot water en kapseisde deze waarna ook de vrienden een duik maakten. Ze zwommen daarna naar de oever waar een omstander hen uit het water hielp. Niemand raakte gewond, maar de brandweer van Bree moest wel het bootje komen takelen. ppn/rdr