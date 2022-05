Een “opsporingsbericht” voor Edgard Linmans aan een etalage in Vlijtingen. Zijn zoon Raf zoekt informatie over zijn vader. — © RR

Opmerkelijke affiches in Vlijtingen: Raf Linmans (47) zoekt mensen die hem meer kunnen vertellen over zijn vader Edgard die een slagerij had in het dorp. Edgard, de Freddie Mercury van Vlijtingen, was stiekem homo en overleed dertig jaar geleden aan aids.