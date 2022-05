Hasselt

Met nauwelijks 40 liter neerslag is de lente van 2022 goed op weg om het droogterecord uit 1976 van de tabellen te vegen. Overschakelen naar code oranje - met een sproeiverbod - is nog niet aan de orde, maar voor de Limburgse landbouwers en de natuur is het nu al vijf voor twaalf.