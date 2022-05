Vrouw stapt uit auto om ruzie te maken bij fastfoodrestaurant, maar vergeet de handrem: “Karma!”

Een Amerikaanse vrouw gaat de wereld rond nadat ze haar auto vernielde tijdens een ruzie bij een fastfoodrestaurant. De dame in kwestie stond in de drive-through van het restaurant, maar leek in slaap te vallen achter het stuur. Toen de werknemers wilden vragen of ze oké was, stapte ze uit om te discussiëren, maar ze vergat dat haar handrem niet opgetrokken was en dat haar wagen in versnelling stond. Haar voertuig bolde onmiddellijk weg en hoewel ze er nog kon in springen, kon ze niet verhinderen dat de auto in de gracht belandde.