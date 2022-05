Auto rolt binnenplaats van Italiaanse kleuterschool op: jongetje (4) sterft

In de Italiaanse stad L’Aquila is een auto de binnenplaats van een kleuterschool binnengerold, waarbij een kleine jongen dodelijk gewond raakte.

Om nog onduidelijke redenen begon de voor de kleuterschool geparkeerde auto woensdagmiddag te rollen en brak door het hek. Toen schepte hij een groep kinderen op. Een vierjarige jongen stierf bij het ongeluk, bevestigde de politie in de stad in de regio Abruzzen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, van wie één ernstig, volgens berichten in de media.

Volgens het persbureau Ansa was de auto volgens de eerste getuigenverklaringen van een moeder die net haar kind aan het ophalen was. Ze liet haar andere kind even in de auto achter, die vervolgens mogelijk de rem kon afzetten en de auto aan het rollen kreeg. De hulpdiensten en autoriteiten zijn een onderzoek gestart

“Onze gezinnen hebben deze pijn niet verdiend, onze stad verdiende niet nog een tragedie als deze”, schreef burgemeester Pierluigi Biondi op Facebook. L’Aquila in Midden-Italië werd in april 2009 opgeschrikt door een krachtig aardbeving en gedeeltelijk verwoest. Toen stierven meer dan 300 mensen. “Mijn hart als vader en burgemeester is verscheurd. Als een kind stopt te spelen, hapert de hoop”, schreef Biondi, toen hij voor donderdag een dag van rouw aankondigde in de stad.