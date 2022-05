VZW Homie opent vandaag in samenwerking met VZW Arktos een nieuw inloophuis voor dak-en thuislozen. VZW Homie zorgt al enkele jaren voor onderdak van dakloze jongeren. Musti Önlen van VZW Homie merkte dat jongeren overdag verloren lopen. Via het nieuwe inloophuis in De Serre in Hasselt wil hij hen persoonlijke begeleiding bieden.