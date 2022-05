Goed nieuws voor ruim 730.000 werknemers: Vlaams Parlement keurt jobbonus goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het ontwerp van decreet goedgekeurd dat de jobbonus invoert. Ruim 733.000 werknemers zouden in aanmerking komen. Het gaat vooral om mensen die aan de slag zijn in sectoren waar de lonen het laagst zijn, zoals de horeca, de dienstenchequesector, de landbouw of de uitzendsector.

De Vlaamse jobbonus is een van de grote beloftes in het regeerakkoord van de regering-Jambon. Werken moet meer lonen en het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden, is de filosofie achter de maatregel. De bonus moet ook een hefboom zijn om de werkzaamheidsgraad op te krikken.

Vanaf eind 2022 zullen werknemers met een brutoloon onder de 2.500 euro per maand een bonus ontvangen. Het bedrag van die bonus daalt naargelang het brutoloon hoger is. Concreet: wie minder dan 1.800 euro bruto verdient, ontvangt het maximum van 600 euro netto, wie 2.500 euro bruto verdient, ontvangt nog 20 euro. Iemand met een loon van 2.500 euro of meer maakt geen aanspraak meer op de jobbonus.

De premie zal automatisch uitbetaald worden aan de personen die hun rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel.

Oppositiepartijen Groen en PVDA onthielden zich bij de stemming. Oppositiepartijen Vooruit en Vlaams Belang stemden wel voor het decreet, samen met meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD.