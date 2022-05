Ex-politieagent zegt medeplichtig te zijn aan doodslag op George Floyd

Een ex-politieagent van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft gezegd schuldig te zijn aan medeplichtigheid aan doodslag op George Floyd. Thomas Lane was in mei 2020 een van de drie agenten die toekeken toen collega Derek Chauvin zijn knie negen minuten op de nek van George Floyd zette, waarna de zwarte man overleed.

Lane accepteerde een celstraf van drie jaar. In ruil daarvoor wordt hij niet vervolgd voor medeplichtigheid aan moord. De processen van twee andere ex-agenten die verdacht worden van medeplichtigheid staan gepland voor volgende maand.

In februari besloot een jury al dat de drie ex-agenten schuldig waren aan het schenden van de rechten van Floyd, doordat ze hem geen hulp boden. Volgens de advocaat van Lane was het pas zijn vierde dag op patrouille en werd hij ingewerkt door Chauvin. De rechtbank veroordeelde Chauvin tot 22,5 jaar celstraf.

De dood van Floyd veroorzaakte in de Verenigde Staten een golf van protesten tegen racisme en politiegeweld, maar ook in veel andere landen is massaal gedemonstreerd. De vier politieagenten zijn een dag na de dood van Floyd ontslagen.