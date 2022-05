“Iemand in de cockpit duwde het vliegtuig met de neus naar beneden.” Dat is de eerste conclusie van Amerikaanse onderzoekers naar de crash van een Chinese Boeing 737-800 in maart. Daarbij kwamen alle 132 passagiers en 9 bemanningsleden om. Al vlak na de crash dook de theorie van sabotage op, omdat het vliegtuig zich extreem had gedragen.