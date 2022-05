Afzien in meer dan 40 graden: stevig dagje voor Wout van Aert en ploegmaats op trainingskamp in Spanje

Wout van Aert bereidt zich met zijn ploegmaats van Team Jumbo-Visma in de Spaanse Sierra Nevada voor op het tweede deel van het wielerseizoen. Woensdag stond er een stevige training op het programma: een rit van 200 kilometer met meer dan 3.700 hoogtemeters. En dat bij temperaturen van meer dan 40 graden.

Veel renners trainen vanwege de uitstekende omstandigheden op meer dan 2.000 meter boven de zeespiegel in de Sierra Nevada, maar woensdag werd het toch héél warm. Op sociale media deelde Wout van Aert een foto van zijn fietscomputer, dat een temperatuur van 40,7 graden aangaf. De trainingsrit van 200 kilometer met 3.788 hoogtemeters werkten Van Aert en co. toch af aan een gemiddelde snelheid van net geen 30 kilometer per uur.

Jumbo-Visma bereidt zich met onder meer Primoz Roglic, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot en Wout van Aert voor op het vervolg van het wielerseizoen. Voor Van Aert is de volgende wedstrijd het Critérium du Dauphiné van 5 tot en met 12 juni, de ideale voorbereiding op de Tour de France, die op 1 juli begint in de Deense hoofdstad Kopenhagen.