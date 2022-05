10 gratis tickets voor The Southside Temptations in Zonhoven

De Afrikaanse artiesten hebben er hun vak van gemaakt om de zwoele Motown muziek opnieuw tot leven te wekken. Het wordt dus warm daar in Tentakel. Ze coveren bekende nummers zoals Papa was a Rolling Stone, I wish it would rain en My Girl. Met de bijpassende dansmoves zorgen ze voor een wervelende show. Tijdens het voor- en naprogramma zorgt trouwens de lokale groep Just Move voor ambiance.

Maandag 23 mei om 20 uur in Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven. Kaarten kosten 30 euro aan de kassa, of 25 euro in voorverkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar in Praatcafé ’t Cultureel (in Tentakel). Als lezer een gratis toegangskaartje winnen? Bel dan even naar Etienne Philtjens op het nummer 0479 40 05 31. De eerste bellers krijgen de kaarten.

TR