Ex-Rode Duivel Jan Ceulemans huldigt in Lier eerste ‘Belgian Red Court’ in

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft woensdag in Lier een eerste Belgian Red Court voorgesteld. Het knalrode voetbalpleintje werd ingehuldigd door Jan Ceulemans, ereburger van Lier en ambassadeur van het Belgian Red Court in zijn geboortestad.

“Al is het niet de eerste keer dat het gebeurt, toch ben ik geweldig fier dat er in Lier een voetbalpleintje naar mij wordt genoemd”, verklaarde Ceulemans, nadat hij met Manu Leroy, marketing- en communicatiedirecteur van de voetbalbond, en Ivo Andries , schepen van Sport van de stad Lier, het lintje doorgeknipt had. “Ik hoop dat iedereen die hier komt spelen er heel veel plezier aan zal beleven.”

De Belgian Red Courts zijn een sociaal project van de RBFA. Bedoeling is om de komende jaren verspreid over het hele land een veertigtal van dergelijke pleintjes te creëren Samen met steden en gemeenten worden daarvoor bestaande pleintjes gerenoveerd en nieuwe aangelegd. Elk pleintje wordt gekoppeld aan een (ex-) Rode Duivel of Red Flame. Ook in Waregem en Sint-Niklaas zijn de werkzaamheden voor binnenkort. Jan Vertonghen, die Jan Ceulemans in 2017 afloste als recordinternational, wordt peter in Sint-Niklaas.

Door jong en oud rond het voetbalspel te verenigen wil de voetbalbond de sociale cohesie in steden en gemeenten stimuleren. Het idee dat sport een verbindende kracht heeft, staat daarbij centraal. Lokale Belgian Red Court coaches geven de buurtwerking vorm met een wekelijks programma. Daarbij wordt voetbal als leidraad gebruikt bij educatieve programma’s rond thema’s als inclusie, ethiek, gezondheid en milieu. Volgend jaar komt er een eerste Belgian Red Courts Cup, een nationaal voetbaltornooi waarbij jeugdvoetbal, G-voetbal, wandelvoetbal en meisjesvoetbal aan bod komen, met een finale in Tubeke.

Vertraging door corona

Het project werd in 2020 bij het 125-jarig bestaan van de bond al aangekondigd, maar liep door de pandemie wat vertraging op. “Ik ben heel trots dat we hier vandaag staan voor de opening”, vertelde marketingdirecteur Manu Leroy,. “Het heeft lang geduurd, we spreken er al twee jaar over, maar nu is het er. En dit is maar het begin. Dit jaar zouden er nog tien tot vijftien Belgian Red Courts gelegd moeten worden. Uiteindelijk is de bedoeling om de veertig veldjes die twintig jaar geleden samen met de FIFA aangelegd zijn, allemaal te renoveren en dat dan verder uit te rollen. Het zou fantastisch zijn als binnen dit en tien jaar alle Belgische steden en gemeenten een red court hebben.”

“Als grootste sportfederatie van het land hebben we een stem in het maatschappelijk debat en we gaan die verantwoordelijkheid niet uit de weg. We weten dat voetbal een hefboom kan zijn voor verandering. Twee jaar geleden is dit project gerijpt vanuit het idee dat we al heel veel projecten deden, maar waarschijnlijk te weinig impact hadden. Dit staat wel heel dicht bij het volk. We willen onze jeugd laten voetballen, maar het gaat niet alleen om voetballen en plezier maken, maar ook over inclusie en samenhorigheid.”

“Het project van de Belgian Red Courts ligt ons na aan het hart” bevestigt ?Robin Cnops, Football Social Responsibility Coördinator van de RBFA. “Op deze manier helpt voetbal de maatschappij van morgen vorm geven. We zijn ontzettend blij dat we dit met verschillende lokale besturen kunnen uitrollen. Iedereen zal er welkom zijn om een balletje te trappen of te supporteren en we geloven sterk dat de Belgian Red Courts mensen van verschillende achtergronden zullen samenbrengen. De steden en gemeenten waar deze terreintjes komen, zijn ook heel enthousiast om met door ons opgeleide Court Coaches, de lokale jongerenverenigingen, scholen, voetbalclubs en welzijnsorganisaties activiteiten op te zetten die de sociale cohesie in hun stad nog verder zullen vergroten en tegelijk het voetbal promoten.”

