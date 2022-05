Hasselt

Wie in de supermarkt op zoek gaat naar frituurolie, botst vaak op lege rekken. Een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Rusland en Oekraïne staan immers in voor driekwart van de wereldexport van zonnebloemolie, de meest gebruikte frituurolie. Toch zijn er ook alternatieven om je frietjes in te bakken.