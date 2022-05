Niveau van specifiek eiwit bepaalt of borstkankercellen door lichaam reizen

Het niveau van het eiwit PHGDH heeft een belangrijke impact op borstkankercellen. Veranderende niveaus van het eiwit bepalen of de tumorcellen al dan niet door iemands lichaam gaan reizen en dus uitzaaien. Dat heeft internationaal onderzoek, waaraan ook de VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie meewerkte, aangetoond. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Borstkanker blijft wereldwijd de meest gediagnosticeerde kanker ter wereld. De overlevingskans is door jarenlang onderzoek sterk gestegen, maar de kans daalt tot minder dan 30 procent als de kanker zich uitbreidt naar verre lichaamsdelen. Jaarlijks sterven nog meer dan 680.000 vrouwen aan uitgezaaide borstkanker.

Om echt gevaarlijk te worden, doen borstkankercellen twee dingen: ze planten zich lokaal voort en ze verspreiden zich door het hele lichaam. Dat laatste staat bekend als metastase. Het is echter niet altijd duidelijk waarom en hoe kankercellen omschakelen van huismussen naar reizigers die doorheen het lichaam van de patiënt bewegen.

De onderzoekers hebben voor het eerst aangetoond dat lage niveaus van het PHGDH-eiwit borstkankercellen in staat stellen om te metastaseren. Eerder was wel al aangetoond dat hoge niveaus van PHGDH kankercellen helpen lokaal te profileren, maar dit is de eerste keer dat wetenschappers het effect van PHGDH-niveaus op metastase beschrijven.

Het verlies van PHGDH zet een pad in gang dat de chemische structuur van moleculen op het oppervlak van kankercellen verandert. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat de cel gemakkelijker kan reizen.

Het onderzoeksteam bekeek daarna deze chemische verandering van de oppervlaktemoleculen van kankercellen in detail. Als ze de verandering blokkeerden, verminderde het aantal reizende kankercellen.