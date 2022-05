Tom Dumoulin sukkelt opnieuw met de rug: “Ik voel me niet al te best”

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) heeft opnieuw last van de rug. De renner kende eerder dit seizoen rugproblemen in de UAE Tour en die steken opnieuw de kop op in deze Giro. “Vandaag was voor ons een rustige dag”, aldus Dumoulin na afloop aan de pers.

“We hebben hier geen sprinter. Dus er viel voor ons niet echt veel te winnen.” Op de vraag of hij uitkijkt naar de komende dagen en hij zich stilaan wat beter voelt na z’n totale offday op de Etna (al maakte hij wel deel uit van de vlucht waar ploegmaat Koen Bouwman won) was het antwoord kort maar duidelijk. “Neen, om eerlijk te zijn, ik sukkel een beetje met m’n rug. Dus ik voel me niet al te best.”

Eerder dit seizoen had Dumoulin last van z’n rug in de UAE Tour. Na een sterke chrono deemsterde hij weg in de bergetappes en kwam hij er niet bij te pas. Een oorzaak werd toen niet echt gevonden, zelf sprak hij van overbelasting van de rug in een interview vlak voor de Volta Limburg Classic.