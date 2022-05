Hoogspanningsnetbeheerder Elia zet gezinnen in om elektriciteitsnet “in evenwicht te houden”

Hoogspanningsnetbeheerder Elia gaat een proefproject uitbreiden waarbij de eindgebruiker helpt om het net in evenwicht te houden. Productie en verbruik moeten steeds gelijk zijn, en dus komt er in tijden van toenemende productie van zonne- en windenergie een grotere evenwichtsoefening bij kijken. Via het proefproject worden apparaten zoals een warmtepomp bijvoorbeeld afgeschakeld als er veel vraag naar stroom is.

Voor de beheerder van de Belgische hoogspanningslijnen spelen ook de huishoudens een rol in de energietransitie. Een voorbeeld is het Flexity-project, waarmee Elia, distributienetbeheerders en dienstverleners actief rond elektriciteit via meer dan 100 huishoudens het elektriciteitsnet in evenwicht houden. “Ze laten hun elektrische boilers, warmtepompen en/of elektrische wagen deelnemen aan de zogenaamde balanceringsmarkt”, legt Elia dinsdag uit in het jongste kwartaalrapport. Nu breekt een volgende fase aan, waarbij de aangeboden capaciteit voor het balanceren van het net “aanzienlijk” opgeschaald wordt.

Flexity werkt met het bedrijf ThermoVault, dat zijn klanten helpt te besparen op de energiefactuur. Het project is aan het opschalen richting 400 klanten begin juni. “Voor het Flexity-pilootproject zit de kaap van 1.000 huishoudens er dit jaar nog in”, verduidelijkt projectleider Pieter Vanbaelen van Elia. Bovendien wordt het project nu versterkt door de bijna gelijknamige partner Flexcity van het Franse Veolia, actief rond laadpunten van elektrische wagens en goed voor meer dan 300 klanten.

“Als er elektriciteitstekorten zijn, gaan we tijdelijk een afschakeling doorvoeren bij de klant. Die duren geen uren”, aldus Vanbaelen. “Het zijn heel korte aan- en afschakelingen op secondenbasis, die aangestuurd worden door ThermoVault en Flexcity.” Die bedrijven monitoren continu het verbruik. Indien nodig neemt een huishouden een paar kwartieren per dag deel, periodes waarbinnen dan 1 à 2 minuten in totaal pakweg de elektrische boiler of warmtepomp uitgaat. Die periodes wisselen per huishouden zodat het comfort niet in het gedrang komt. “Het gaat nooit een impact hebben op het comfort of de temperatuur in je huis.”

Op jaarbasis zou dat de gebruiker een vergoeding van naar schatting 50 tot 100 euro kunnen opleveren, al wordt zo’n uitbetaling door de verschillende partners nog onderzocht en is dat afhankelijk van de marktprijzen, die momenteel hoog zijn. Maar het grootste voordeel voor het huishouden is de reductie van de elektriciteitsfactuur. Bedrijven als Thermovault kunnen met hun diensten voor de elektrische apparaten in kwestie een besparing van 20 tot 30 procent opleveren, klinkt het.