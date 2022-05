Rusland erkent “moeilijkheden en onvolkomenheden” in oorlog tegen Oekraïne

Rusland heeft toegegeven dat het “moeilijkheden en onvolkomenheden” ondervindt in zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Desalniettemin werd een voortzetting van de strijd aangekondigd.

“Ondanks alle moeilijkheden gaat de speciale militaire operatie tot het einde voort”, zei Rasjtsjid Noergaljev als plaatsvervangend secretaris van de nationale veiligheidsraad. Niettegenstaande de westerse wapenleveringen aan Oekraïne loopt de operatie door. Alle “opgaven waaronder de demilitarisering en de denazificatie, alsmede de bescherming van de Volksrepublieken Donetsk en Loehansk worden compleet omgezet”, aldus de vroegere minister van Binnenlandse Zaken.

De leider van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië in de noordelijke Kaukasus, Ramsan Kadyrov, sprak zelfs van “onvolkomenheden” bij de start van de op 24 februari gestarte oorlog tegen Oekraïne. “In het begin waren er nog onvolkomenheden, er waren enkele tekortkomingen, maar nu verloopt alles voor honderd procent volgens plan”, zei hij op een politiek forum. De door president Poetin gestelde opdrachten worden in volle omvang vervuld.

De troepen van Kadyrov vechten naar zijn zeggen in de oostelijk Oekraïense regio”s Loehansk en Donetsk. Hij zei dat er zich nog eens ongeveer tweehonderd andere vrijwilligers voor inzet in Oekraïne hebben gemeld. De Tsjetsjeense strijders, die ook in Syrië zijn ingezet, zijn berucht voor hun brutaliteit.