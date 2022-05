Brand in Oupeye tot in Limburg zichtbaar

Oupeye/Riemst

In het Waalse Oupeye, net over de taalgrens niet ver van de Riemstse dorpen Val-Meer en Zichen-Zussen-Bolder, is woensdagnamiddag rond 15.30 uur brand ontstaan op de gemeentelijke vuilnisbelt.

De zware donkere rookpluimen waren kilometers ver tot in Tongeren, Bilzen en Riemst te zien. Vermoedelijk gaat het om een spontane zelfontbranding van de aanwezige vuilnis, dat afkomstig zou zijn van wat achterbleef na de overstromingen van vorig jaar, door de aanhoudende hitte. Door de aanwezigheid van heel wat plastiek en droog materiaal laaide het vuur hoog op en kreeg de lokale brandweer het vuur moeilijk onder controle. Omdat de stortplaats op een vrij afgelegen plek ligt, niet ver van de mergelgroeven aan de Hallembaye, was er naar verluidt niet meteen gevaar voor omwonenden.

