“Heel wat mensen draaiden al elke euro om voor hun energiefactuur, waardoor er geen marge is voor extra kosten”, zegt Pascy Monette, schepen van Sociale Zaken in Sint-Truiden. — © BELGA

Sint-Truiden/Genk/Maasmechelen

De stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie doen het aantal hulpvragen bij OCMW’s fors toenemen. In Sint-Truiden gaat het om een stijging van 14 procent, in Genk om 11 procent. “Heel wat mensen draaiden al elke euro om voor hun energiefactuur, waardoor er geen marge is voor extra kosten.”