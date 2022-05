Genkse Schoonspringclub krijgt nieuwe springplanken

Woensdagmiddag werden in het Genkse zwembad van het SportinGenk Park twee nagelnieuwe springplanken in gebruik genomen. Instructeur Lore Beertens van de Genkse Schoonspringclub sprong met enkele leden van de club de planken in.

Schepen Kathleen Parthoens meldde dat de geïnstalleerde planken conform de Olympische disciplines waren. Met andere woorden: een hoge op drie meter boven de waterspiegel en een lagere op een meter hoogte. “Genk telt één van de vier schoonspringclubs van België,” besloot Parthoens. “Daar zijn we als stad fier op. Wij willen hun werking dan ook volop ondersteunen. De investering van deze springplanken maakt daar deel van uit.”De schoonspringclub, onder leiding van instructeur Lore Beertens, demonstreerde vervolgens voluit. Beertens was in de wolken met deze investering. “Nodig om onze leden op niveau te krijgen”, aldus de Opglabbeekse. “Maar we hebben ook nood aan een ervaren instructeur. Iemand die mij kan bijstaan. Met een gekwalificeerd kader langs de badrand, vergroten we de sportveiligheid en het sportplezier. Daarnaast kan zowel de breedte- als de topsporter zich beter ontwikkelen onder deskundige en geschoolde begeleiding.”