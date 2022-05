Binnenkijken bij Leen en Dimitri in Schilde, die hun 70’s villa een grondige make-over gaven

Van de oprichter van de online meubelwinkel Furnified verwacht je dat zijn gezin in een huis woont dat in de boekskes kan. Hier is het bewijs. Dimitri en Leen vielen voor de indeling en lichtinval van een 70’s villa in Schilde. Het resultaat na een grondige make-over: rust, ruimte en licht. Véél licht.