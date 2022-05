Nederlander verstopt voor 1,8 miljoen euro aan drugs in busje

Een 58-jarige Nederlander is door de Duitse politie en Nederlandse marechaussee betrapt met een hoeveelheid drugs in zijn bestelbusje ter waarde van 1,8 miljoen euro. De man liep tegen de lamp op een parkeerplaats langs de Duitse snelweg A3. Duitsland en Nederland hielden langs de snelweg een grensoverschrijdende controle.

Op parkeerplaats Kraneburg bij Hamminkeln antwoordde de Nederlander op een vraag dat hij beroepsmatig onderweg was naar Düsseldorf. Maar agenten die achterin het bestelbusje keken zagen onregelmatigheden in de vloer van de laadruimte. Er bleek een verborgen ruimte in het busje te zitten. Daarin vond de politie ruim 11 kilo cocaïne, 10.000 lsd-trips, bijna 12 kilo methamfetamine, 10 kilo crystal meth en bijna 11 kilo van een harde bruine substantie waarvan nog niet duidelijk is wat het precies is.

De Nederlander zit in het Duitse Kleve in de cel. De drugs zijn vernietigd.