Nieuwe springplanken in Genks zwembad, prijskaartje van 44.000 euro

“De vorige springplanken hadden we tweedehands aangekocht”, zegt schepen van Sport Kathleen Parthoens. “Dit maal hebben we voor nieuwe geopteerd. Ze kosten 44.000 euro maar zijn dan ook bruikbaar voor officiële wedstrijden.” Het gaat om twee verschillende planken. Eentje laat toe om vanop een hoogte van drie meter en de andere om vanaf één meter te springen. Ze zijn vrij bruikbaar voor de bezoekers van het zwembad en instelbaar voor schoonspringers. Het is die afdeling van de Genker Zwembadvereniging Neptunus die er vooral gebruik van zal maken.” De vereniging kende de afgelopen tien jaar jaarlijks minstens één landskampioen onder hun leden. “Net zoals voor vele sportclubs was het ook voor Neptunus na twee covidjaren moeilijk om de draad weer op te oppakken”, gaat Parthoens verder. “Met die nieuwe springplanken kunnen ze toch met volle vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.” De club hoopt het Belgisch Kampioenschap Schoonspringen te kunnen organiseren. (cn)