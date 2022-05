Thibo Hendriks uit As op stage in Nicaragua. — © RR

As/Nicaragua

Van een hobbelige vulkaan naar onder boarden. Een historische tour met gids, die dronken eindigde wegens te veel rum. Maar ook: een aardbeving van 6.4 op de Schaal van Richter. De stage van Thibo Hendrikx (23) uit As in een hostel in Nicaragua is op z’n zachtst gezegd niet alledaags.