Ketnet-wrapster Sien praat met Genkse jongeren in Babbelmobiel

Bemand door tv-presentatrice Sien Wynants hield woensdagnamiddag de Babbelmobiel halt aan Campus O3 in Genk. In de mobiele studio konden kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners hun ideeën spuien over hoe gezins- en jeugdhulp er zou moeten uitzien.

Het project kwam tot stand onder voormalig minister van Welzijn Wouter Beke. Het is zijn opvolger Hilde Crevits die met de resultaten aan de slag moet. “Er is ons gevraagd of de Babbelmobiel bij ons mocht neerstrijken”, zegt Hilde Haerden, algemeen directeur van Campus O3 - Huis van het kind. “Omdat we al lang bezig zijn met vroege en nabije begeleiding. De eerste duizend dagen van een kind zijn daarbij cruciaal. Om die reden moeten we er vroeg bij zijn. Nadien nabij omdat hulp snel aanwezig moet zijn.” Schepen Anniek Nagels wijst op het belang van het netwerken en groepsbegeleiding in datzelfde kader. “We zijn trouwens de enige stad in Limburg waar de mobiele studio ook halt houdt”, zegt Nagels. In Genk namen zeven mensen plaats in de studio om er uit te leggen hoe jeugd- en kinderzorg laagdrempeliger gemaakt kunnen worden. Op 23 mei houdt de Babbelmobiel voor de laatste keer halt. Dan worden de resultaten gebundeld en de input gebruikt om het Vlaams beleid er beter op af te stemmen. (cn)