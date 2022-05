Lanaken

“Het kan dat het voor de allereerste keer niet lukt.” Bianca (44) en haar zoon Jitse (18) mogen nog even wachten met het inpakken van hun spullen, want donderdag moet Béa in ‘Blind Gekocht’ de hulp van de pers inschakelen om hopelijk een huis in Lanaken te vinden voor 170.000 euro.