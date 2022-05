Ziekenwagen gaat over de kop bij ongeval in Schoten: ambulancier zwaargewond

Bij een ongeval op de Botermelkbaan in Schoten is woensdagmiddag een ziekenwagen over de kop gegaan. Minstens een van de ambulanciers raakte zwaargewond. Op het moment van het ongeval reed de ziekenwagen prioritair op weg naar een opdracht.

Het ongeval gebeurde iets na 15 uur. De ziekenwagen reed prioritair op de Botermelkbaan op weg naar een opdracht in de richting van Brasschaat. Ter hoogte van de Plataandreef kwam het tot een aanrijding met een tweede wagen.

De ambulance belandde in de gracht, ging over de kop en kwam tot stilstand op een oprit van een woning. “Twee ambulanciers zaten gekneld in het voertuig en moesten door de brandweer bevrijd worden. Ze werden overgebracht naar het AZ Klina”, bevestigt Kristel Wouters van de lokale politie Schoten. Minstens een van de ambulanciers raakte zwaargewond.

Door de klap ontstond er ook een kleine brand in het voertuig, die kon snel geblust worden door de brandweer van Zone Rand. Hoe het ongeval is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mogelijk probeerde de ziekenwagen een voorligger in te halen die net op dat moment linksaf draaide.

Door het ongeval is de Botermelkbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer tussen de Kromvendreef en de Zilverstraat. De gemeente Schoten roept via sociale media op om de omgeving zo veel mogelijk te vermijden.

© BFM

