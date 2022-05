UITSLAG RIT 11 GIRO. Alberto Dainese sprint verrassend naar winst, solo Dries De Bondt strandt in laatste twee kilometer

Alberto Dainese werd de sprintheld van Reggio Emilia. Fernando Gaviria stak al een hand uit naar de zege toen ineens links van hem de Italiaan van DSM als een duivel uit een doosje kwam. Waarmee de 24-jarige Dainese ook zorgde voor de eerste Italiaanse dagwinst in de 105de Giro. Dé grote geklopte was nog maar eens Caleb Ewan die slechts vijfde werd en dreigt deze week met een nul op het conto de Ronde van Italië te verlaten.

Roze trui (algemeen klassement): Juan Pedro López (Spa)

Paarse trui (puntenklassement): Arnaud Démare (Fra)

Blauwe trui (bergklassement): Diego Rosa (Ita)

Witte trui (Jongerentrui): Juan Pedro López (Spa)

Hoe kwam de zege tot stand?

In de massaspurt. De zesde al in deze 105de Ronde van Italië, de punchy finish op de openingsdag in Visegräd meegerekend waar Mathieu van der Poel uithaalde. Arnaud Démare leek na een opnieuw saaie etappe naar een derde dagwinst af te stevenen, maar uiteindelijk werd hij nog voorbijgestoken door Consonni, Gaviria en Alberto Dainese die zijn derde profwinst uit zijn carrière boekte. Het was zijn allereerste WorldTourzege, maar toch wel eentje om in te lijsten want hij zat lange tijd ingesloten en raakte pas op het allerlaatste moment los. Heel Italië en DSM danste van blijdschap.

Wie reed zich in de kijker?

Filippo Tagliani. De Italiaan vormt met zijn landgenoot Mattia Bais van Drone Hopper-Androni Giocattoli een twee-eiige tweeling. De startvlag was amper gehesen of Tagliani trok op pad met Luca Rastelli van Bardiani-CSF-Faizanè. Eenmaal de voorsprong vijf minuten bedroeg, begonnen de sprintersploegen mannetjes voorin te zetten.

Een ander nieuwsfeitje was dat in de tussenspurt van Toscanella di Dozza (76,4 km) achter de twee vluchters Mark Cavendish de snelste was vóór Giacomo Nizzolo en de ciclamino-drager Arnaud Démare die wel nog een grote voorsprong telt.

Wat deden de favorieten?

Richard Carapaz was de winnaar van de dag, want hij won dankzij ploegmaat Jhonatan Narvaez drie bonificatieseconden in de tweede en laatste massaspurt van de dag. Waardoor hij over Richard Bardet wipte in de stand en slechts op 12 seconden volgt van leider Juanpe López en in dezelfde tijd staat als João Almeida, maar wel tweede is gerangschikt. Daarmee verraste de ex-Girowinnaar de andere klassementsrenners en haalde hij een beetje zijn gram voor zondag op Blockhaus waar hij met Bardet en Landa bij de drie beste klimmers was, maar daar uiteindelijk niets voor kocht.

Die move voor de tussenspurt was precies een plannetje dat ze bij Ineos-Grenadiers vooraf hadden gesmeed, want halfweg begon de Britse Worldtourploeg zich te roeren. Rond Bologna begon het peloton laag te vliegen op een brede weg naar de twee vluchters toe. Omdat er gevaar voor potentiële waaiervorming was, werd het ineens een heel nerveus bedoening en kregen we op bijna 93 km van het einde ineens treintjesvorming. Vooral Ineos-Grenadiers was in de omgeving van het stadion van Bologna bij de les. Ook al verloren ze daardoor Richie Porte die nog aan het terugkeren was na een val. Ook de renners van Alpecin-Fenix deden hun stinkende best om een waaier te trekken, maar dat lukte niet. Mathieu van der Poel hield woord. Voor de start zei de Nederlander al dat hij dit keer niet zou meesprinten. Hij bengelde in de finale achterin het peloton.

Wat deden de Belgen?

Edward Theuns (Trek-Segafredo) werd zevende en eerste Belg. De Gentenaar en vader van Scott eindigde al de derde keer binnen de top-tien. En dan was er Lawrence Naesen, de jongere broer van Oliver, die daags nadat hij een marathonontsnapping opzette nu tiende werd in de sprint van Reggio Emilia.

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) trok op dik 56 kilometer van het einde solo in de aanval. Op een bepaald moment had hij 1’41” voorsprong, maar het peloton speelde kat en muis met de ex-Belgische kampioen van Anzegem 2020. Op 1,2 km van de streep was zijn avontuur voorbij. Dat kwam in de eerste plaats omdat Lotto-Soudal wou en zou een massaspurt forceren. Daar zorgde in de eerste plaats tempobeul Thomas De Gendt voor. De Semmerzakenaar moest halfweg al een inspanning leveren om Caleb Ewan opnieuw in het peloton te brengen, net op het moment dat iedereen aan een rotvaart reed uit angst om een eventuele waaier te missen.

Bert Van Lerberghe (Quick-Step Alpha Vinyl) probeerde ook voorbij halfweg een waaier op te zetten met Davide Ballerini en Mark Cavendish, maar ook dat mislukte.

Verder nog iets dat u moet weten?

Dé grote afwezige woensdagmiddag in Santarcangelo di Romagna was Biniam Girmay. Tot ontgoocheling van hemzelf en de ploeg moest hij na het ‘kurkincident van Jesi’ in het hotel in Riccione achterblijven. Medisch was het niet verantwoord om nog verder te koersen met zijn geblesseerd linkeroog. Door het uitvallen van de Eritreeër van Intermarché Wanty-Gobert en het gegeven dat Caleb Ewan er straks uitstapt, wordt de strijd om de puntentrui in deze Giro er helemaal niet spannender op: Arnaud Démare heeft nagenoeg het dubbele van de punten die Cavendish nu totaliseert.

Het eerste uur gingen er ook een paar renners tegen de grond, o.a. de Fin Jaakko Hänninen van AG2R-Citroën en Matias Skjelmose Jensen van Trek-Segafredo. Op het eerste gezicht hielden ze er enkel een gescheurde outfit en wat schaafwonden aan over. En dat was ook het geval voor Tobias Bayer van Alpecin-Fenix en Davide Cimolai (Cofidis) die op dertig kilometer van de finish zonder al te veel erg vielen.

Uitslag rit 11

1. Alberto Dainese (ITA) in 4u19’04”

2. Fernando Gaviria (COL)

3. Simone Consonni (ITA)

4. Arnaud Démare (FRA)

5. Caleb Ewan (AUS)

6. Mark Cavendish (GBR)

7. Edward Theuns

8. Sacha Modolo (ITA)

9. Phil Bauhaus (DUI)

10. Lawrence Naesen