Hoe sneller we af zijn van Russisch gas hoe beter, vindt de Europese Commissie. En om dat te realiseren, stelde ze gisteren het REPowerEU-plan voor. Kostprijs: 210 miljard euro. Een van de sterkhouders van het plan: een verplichting om zonnepanelen te plaatsen op alle nieuwe gebouwen. Maar is dat wel haalbaar? En wat staat er nog allemaal in het plan?