Douanecontrole op Zaventem voor passagiers naar VS stap dichterbij

Passagiers die naar de Verenigde Staten vliegen, zullen binnenkort al op de luchthaven van Zaventem de Amerikaanse migratie- en douanecontrole kunnen doorlopen en op die manier een pak tijd winnen bij aankomst in de VS. De commissie Buitenlandse Zaken heeft woensdag het licht op groen gezet voor die zogenaamde “preclearance”, waarover al in 2020 een akkoord werd ondertekend tussen beide landen.