Woningprijzen in Nederland in minder dan tien jaar nagenoeg verdubbeld

Het gaat hard op de Nederlandse woningmarkt. In 2013 was er nog een huizencrisis, de prijzen stonden toen op een dieptepunt. Maar sindsdien steeg de prijs van een gemiddelde woning bij onze noorderburen met ruim 90 procent, zo berekende het Nederlandse persagentschap ANP op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In regio’s rond Haarlem, Amsterdam, de provincie Flevoland en Den Haag verdubbelde de gemiddelde huisprijs. En het aantal regio’s waar de prijzen verdubbelden, neemt ook alsmaar toe. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog nergens het geval, nu al in zeven van de veertig regio’s waarin het CBS Nederland onderverdeelt, aldus het ANP.

Haarlem is koploper: de huizenprijzen stegen er met ruim 130 procent tegenover het dieptepunt van de crisis.

In Zeeuws-Vlaanderen bleef de stijging dan weer het meest beperkt, al ging het ook hier om zo’n 60 procent.