Tim Chaubet bij een van zijn twee putten, goed voor in totaal 25.000 liter. “En toch hebben die al droog gestaan.” — © Joren De Weerdt

Een regenwaterput van 10.000 liter laten ingraven in de tuin heeft veel voordelen: je kunt er tot bijna de helft van je waterfactuur mee besparen, je kunt onbekommerd blijven sproeien en de auto wassen en je draagt bij tot een goede waterhuishouding in dit land. Het nadeel: het is tamelijk duur. “De overheid moet een beetje helpen”, zegt professor Patrick Willems.