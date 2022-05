Bootje varen op Ibiza: Club Brugge-spelers genieten onder Spaanse zon van landstitel

De spelersselectie van Club Brugge geniet momenteel van vakantie in Ibiza. Van dinsdag tot donderdag verblijven ze op het Spaanse feesteiland. En ze hebben het duidelijk naar hun zin. Woensdagmiddag deelde Club Brugge op sociale media voor het eerst beelden van de spelers op hun welverdiend kampioenenreisje.

Vooraan op de boot herkennen we onder meer Andreas Skov Olsen, Noa Lang, Charles De Ketelaere en Jack Hendry. Ontbreken op de foto: Simon Mignolet, Hans Vanaken en coach Alfred Schreuder. Zij laten het tripje aan zich voorbijgaan.

Vrijdag herneemt Club Brugge de training in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van zondag tegen Anderlecht. Die wedstrijd heeft geen belang meer en zal vooral in het teken staan van de titelviering. Maandag volgt er nóg een viering in de binnenstad van Brugge.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Clinton Mata zorgde voor de ‘fail’ van de dag:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen